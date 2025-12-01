Lecture musicale Casse-Noisette Médiathèque Per Jakez Hélias Landerneau

Lecture musicale Casse-Noisette

Médiathèque Per Jakez Hélias 1 rue de la petite palud Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 11:30:00

Date(s) :

2025-12-13

La médiathèque accueille les élèves de la Maison de la Musique pour une lecture musicale autour du conte Casse-Noisette.

Gratuit, ouvert à tous. .

Médiathèque Per Jakez Hélias 1 rue de la petite palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00

English :

L’événement Lecture musicale Casse-Noisette Landerneau a été mis à jour le 2025-12-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS