Lecture musicale Cher Vincent… Fondation Vincent van Gogh Arles Arles

Mercredi 18 février 2026 de 19h à 20h. Fondation Vincent van Gogh Arles 35ter Rue Dr Fanton Arles Bouches-du-Rhône
Lecture musicale Cher Vincent… par les écrivain·es Louise Chennevière et Sylvain Prudhomme
Louise Chennevière et Sylvain Prudhomme proposent une lecture musicale autour de leurs lettres adressées à Vincent van Gogh, écrites spécialement pour l’exposition et publiées dans son catalogue. .
Fondation Vincent van Gogh Arles 35ter Rue Dr Fanton Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 08 08 christine.taris@fvvga.org
English :
Musical reading: Cher Vincent… by writers Louise Chennevière and Sylvain Prudhomme
