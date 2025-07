Lecture musicale Clara et Robert Schumann place de l’Eglise Peyrus

Lecture musicale Clara et Robert Schumann place de l’Eglise Peyrus dimanche 27 juillet 2025.

Lecture musicale Clara et Robert Schumann

place de l’Eglise Hôtel du Commerce et du Parc Peyrus Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-27 17:00:00

fin : 2025-07-27 17:00:00

Date(s) :

2025-07-27

Pour les rencontres estivales de Peyrus, venez découvrir une histoire d’amour en musique.

.

place de l’Eglise Hôtel du Commerce et du Parc Peyrus 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 80 08

English :

For the Peyrus summer festival, come and discover a musical love story.

German :

Bei den sommerlichen Begegnungen in Peyrus erleben Sie eine Liebesgeschichte mit Musik.

Italiano :

Venite a scoprire una storia d’amore musicale al festival estivo di Peyrus.

Espanol :

Venga a descubrir una historia de amor musical en el festival de verano Peyrus.

L’événement Lecture musicale Clara et Robert Schumann Peyrus a été mis à jour le 2025-07-09 par Valence Romans Tourisme