Lecture-musicale Comme des bêtes Médiathèque 4C Lons-le-Saunier

Lecture-musicale Comme des bêtes

Médiathèque 4C 7 Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier Jura

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-02-27 19:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Le comédien Jacques Merle et la violoncelliste Gaëlle Costil donne vie au percutant roman de Violaine Bérot Comme des bêtes.

À travers une enquête de gendarmerie menée autour d’une femme vivant seule avec son fils simple d’esprit, ce conte poétique, roman choral fait de multiples témoignages, dresse le portrait des habitants d’une communauté rurale et s’indigne d’une société obnubilée par la normalisation ne laissant pas de place à la différence.

Avec ce court roman, Violaine Bérot interroge notre rapport à la marginalité, au monde animal, aux femmes. .

Médiathèque 4C 7 Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 85 50 contact-4c@ecla-jura.fr

