Lecture musicale Contanimo par la Cie M’O Place Littré Avranches

Lecture musicale Contanimo par la Cie M’O

Place Littré Hôtel de ville Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 11:00:00

fin : 2025-12-27 12:15:00

Date(s) :

2025-12-27

Un arbre est planté là, au milieu de la ville. Seul. Un matin de printemps, le temps des humains s’arrête. Plus d’auto ni d’avion, plus de vrombissement. Silence… Silence ? Ouvre grand les oreilles et écoute. Les lapins, la grenouille, le hibou, l’œuf de la poule, le lézard, et même l’ours ! Tous pointent le bout du nez, et chacun y va de sa petite histoire.

A partir de 6 ans, accès libre .

Place Littré Hôtel de ville Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 29 40 evenementiel@avranches.fr

English : Lecture musicale Contanimo par la Cie M’O

L’événement Lecture musicale Contanimo par la Cie M’O Avranches a été mis à jour le 2025-12-08 par OT MSM Normandie BIT Genêts