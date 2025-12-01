Lecture musicale Contanimo par la Cie M’O Place Littré Avranches
Lecture musicale Contanimo par la Cie M’O
Place Littré Hôtel de ville Avranches Manche
Début : 2025-12-27 11:00:00
fin : 2025-12-27 12:15:00
2025-12-27
Un arbre est planté là, au milieu de la ville. Seul. Un matin de printemps, le temps des humains s’arrête. Plus d’auto ni d’avion, plus de vrombissement. Silence… Silence ? Ouvre grand les oreilles et écoute. Les lapins, la grenouille, le hibou, l’œuf de la poule, le lézard, et même l’ours ! Tous pointent le bout du nez, et chacun y va de sa petite histoire.
A partir de 6 ans, accès libre .
Place Littré Hôtel de ville Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 29 40 evenementiel@avranches.fr
