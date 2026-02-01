Lecture musicale Correspondances amoureuses à la librairie La Distillerie Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque

Lecture musicale Correspondances amoureuses à la librairie La Distillerie

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2026-02-13 19:00:00

A l’occasion de la St Valentin, lecture et intermèdes musicaux sur scène des correspondances amoureuses des grands écrivains. Venez vous inscrire pour lire un texte seul.e ou en binôme, ou venez nous écouter autour d’un verre. .

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63

