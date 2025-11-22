Lecture musicale Courtenay
Lecture musicale Courtenay samedi 22 novembre 2025.
Lecture musicale
25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 11:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
(Re)découvrez l’histoire de Jonathan Livingston, le goéland, chef d’œuvre de Richard Bach, à travers une lecture accompagnée par l’accordéon !
(Re)découvrez l’histoire de Jonathan Livingston, le goéland, chef d’œuvre de Richard Bach, à travers une lecture accompagnée par l’accordéon ! .
25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 18 60 38 55 theatredesvallees@gmail.com
English :
(Re)discover the story of Jonathan Livingston, the seagull, Richard Bach’s masterpiece, through a reading accompanied by accordion!
German :
(Wieder-)Entdecken Sie die Geschichte von Jonathan Livingston, der Möwe, aus dem Meisterwerk von Richard Bach, durch eine Lesung mit Akkordeonbegleitung!
Italiano :
(Ri)scoprite la storia di Jonathan Livingston, il gabbiano, il capolavoro di Richard Bach, attraverso una lettura accompagnata dalla fisarmonica!
Espanol :
(Re)descubra la historia de Jonathan Livingston, la gaviota, obra maestra de Richard Bach, ¡a través de una lectura acompañada por el acordeón!
L’événement Lecture musicale Courtenay a été mis à jour le 2025-11-18 par OT 3CBO