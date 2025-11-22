Lecture musicale Courtenay

Lecture musicale

(Re)découvrez l’histoire de Jonathan Livingston, le goéland, chef d’œuvre de Richard Bach, à travers une lecture accompagnée par l’accordéon !

25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 18 60 38 55 theatredesvallees@gmail.com

English :

(Re)discover the story of Jonathan Livingston, the seagull, Richard Bach’s masterpiece, through a reading accompanied by accordion!

German :

(Wieder-)Entdecken Sie die Geschichte von Jonathan Livingston, der Möwe, aus dem Meisterwerk von Richard Bach, durch eine Lesung mit Akkordeonbegleitung!

Italiano :

(Ri)scoprite la storia di Jonathan Livingston, il gabbiano, il capolavoro di Richard Bach, attraverso una lettura accompagnata dalla fisarmonica!

Espanol :

(Re)descubra la historia de Jonathan Livingston, la gaviota, obra maestra de Richard Bach, ¡a través de una lectura acompañada por el acordeón!

