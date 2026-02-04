Lecture musicale Dans le souffle des femmes… Médiathèque Municipale Saint-Georges-des-Coteaux

Lecture musicale Dans le souffle des femmes…

Médiathèque Municipale 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Début : 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-03-07 18:50:00

2026-03-07

Inspiré des rivages atlantiques, l’univers poétique de Marie Lorioux rencontre les créations musicales de Pascal Ducourtioux.

Médiathèque Municipale 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 41 40 biblio.sgdc@range.fr

English :

Inspired by the shores of the Atlantic, Marie Lorioux?s poetic universe meets Pascal Ducourtioux?s musical creations.

