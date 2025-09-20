LECTURE MUSICALE DARDÉ FURIEUX La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

À l’issue de la visite du site de Cantercel, Dominique Dolmieu proposera une lecture vibrante de la Lettre publique de Paul Dardé, architecte, à Messieurs les Conseillers Municipaux de la ville de Lodève , dans un espace sonore créé par Henri d’Artois ( Dardé furieux ).

Cet événement est co-organisé par Sens espace Europe et Le Théâtre dans la Forêt (Parlatges).

Durée : 2h30. Libre participation.

Programme complet des JEP 2025 en Lodévois et Larzac https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/journees-europeennes-du-patrimoine .

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 60 06

English :

At the end of the visit to the Cantercel site, Dominique Dolmieu will offer a vibrant reading of « Lettre publique de Paul Dardé, architecte, à Messieurs les Conseillers Municipaux de la ville de Lodève », in a sound space created by Henri d?Artois (« Dardé furieux »).

German :

Im Anschluss an die Besichtigung von Cantercel wird Dominique Dolmieu den « Öffentlichen Brief von Paul Dardé, Architekt, an die Herren Stadträte der Stadt Lodève » in einem von Henri d’Artois geschaffenen Klangraum (« Dardé furieux ») mitreißend vorlesen.

Italiano :

Al termine della visita al sito di Cantercel, Dominique Dolmieu darà una vibrante lettura della « Lettre publique de Paul Dardé, architecte, à Messieurs les Conseillers Municipaux de la ville de Lodève », su una colonna sonora creata da Henri d’Artois (« Dardé furieux »).

Espanol :

Al final de la visita al yacimiento de Cantercel, Dominique Dolmieu ofrecerá una vibrante lectura de la « Lettre publique de Paul Dardé, architecte, à Messieurs les Conseillers Municipaux de la ville de Lodève », ambientada con una banda sonora creada por Henri d’Artois (« Dardé furieux »).

