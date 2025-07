Lecture Musicale de Gilbert Conan Barfleur

Lecture Musicale de Gilbert Conan Barfleur jeudi 17 juillet 2025.

Lecture Musicale de Gilbert Conan

Rue des Écoles Barfleur Manche

Début : 2025-07-17 18:00:00

fin : 2025-07-17

2025-07-17

A la salle polyvalente, dans le cadre de l’exposition de Gilbert Conan, peintre et écrivain.

Gilbert Conan, écrivain, Gilbert Renouf, écrivain, Patricia Drouet, accordéoniste.

Rue des Écoles Barfleur 50760 Manche Normandie

English : Lecture Musicale de Gilbert Conan

At the Salle polyvalente, as part of the exhibition by Gilbert Conan, painter and writer.

Gilbert Conan, writer, Gilbert Renouf, writer, Patricia Drouet, accordionist.

German :

In der Mehrzweckhalle, im Rahmen der Ausstellung von Gilbert Conan, Maler und Schriftsteller.

Gilbert Conan, Schriftsteller, Gilbert Renouf, Schriftsteller, Patricia Drouet, Akkordeonspielerin.

Italiano :

Nella Salle polyvalente, nell’ambito della mostra di Gilbert Conan, pittore e scrittore.

Gilbert Conan, scrittore, Gilbert Renouf, scrittore, Patricia Drouet, fisarmonicista.

Espanol :

En la Sala polivalente, en el marco de la exposición de Gilbert Conan, pintor y escritor.

Gilbert Conan, escritor, Gilbert Renouf, escritor, Patricia Drouet, acordeonista.

