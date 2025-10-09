Lecture musicale de La peau des pierres au Dada-Café Dada-Café Rennes

A.P.A. Delusier, accompagné à la guitare par Damien Le Bellour, lira au Dada-Café le 9 octobre prochain des extraits de son dernier roman, La peau des pierres.

Début : 2025-10-09T18:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-09T21:00:00.000+02:00

Dada-Café 61 avenue des Pays-Bas, 35 200, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine