LECTURE MUSICALE : DE LA TERRE ROUGE AU BAYOU Bibliothèque Quintaou Anglet

LECTURE MUSICALE : DE LA TERRE ROUGE AU BAYOU Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque Quintaou Pyrénées-Atlantiques

Pour un duo : 1 enfant (à partir de 18 mois) + 1 accompagnateur. Spectacle gratuit. 40 places disponibles.

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:20:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:20:00

Par Les Tontons voyageurs.

Les Tontons voyageurs invitent à prendre le large.

Sans artifice, avec des instruments traditionnels d’ici ou d’ailleurs et quelques livres sous le bras, on partage avec eux les joies de la lecture et de la musique. Il n’en faut pas plus pour commencer à voyager… De la terre rouge au bayou propose une balade de l’Afrique de l’Ouest aux bayous de Louisiane au rythme des personnages et animaux rencontrés et des souvenirs musicaux à emporter.

Bibliothèque Quintaou 6 Avenue Eugène Bernain, 64600 Anglet, France Anglet 64600 Courbois Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559521755 http://bibliotheque-municipale.anglet.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAnglet

– parking de l’esplanade du marché Quintaou.

– stationnements avenue Eugène Bernain

– stationnements PMR face à l’entrée de la bibliothèque.

À vélo

Un abri vous permet de stationner votre vélo en toute sécurité.

En bus

Le réseau de bus TXIK TXAK vous assure un trajet en toute facilité grâce à la proximité des arrêts BERNAIN MONTORI (2 min à pied) et BERNAIN (face à la bibliothèque).

@LesTontonsvoyageurs