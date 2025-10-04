Lecture musicale « De la terre rouge au bayou » par Les Tontons voyageurs Bibliothèque temporaire Anglet

Lecture musicale « De la terre rouge au bayou » par Les Tontons voyageurs

Bibliothèque temporaire 6 avenue Eugène Bernain Anglet Pyrénées-Atlantiques

2025-10-04

Les Tontons voyageurs invitent à prendre le large.

Sans artifice, avec des instruments traditionnels d’ici ou d’ailleurs et quelques livres sous le bras, on partage avec eux les joies de la lecture et de la musique. Il n’en faut pas plus pour commencer à voyager… « De la terre rouge au bayou » propose une balade de l’Afrique de l’Ouest aux bayous de Louisiane.

Au rythme des personnages et animaux rencontrés et des souvenirs musicaux à emporter.

Pour un duo 1 enfant (à partir de 18 mois) + 1 parent.

Dans le cadre de Biblis en folie, 2ème édition des journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques. .

Bibliothèque temporaire 6 avenue Eugène Bernain Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55 bibliotheque@anglet.fr

