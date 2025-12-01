Frank Pavloff nous livre les discussions et réflexions de deux amis imaginaires confrontés à l’émergence d’un état totalitaire, l’Etat brun. Peu à peu impliqués dans les méandres des interdictions arbitraires de l’Autorité, le piège se resserre et les regrets émergent face à leur manque de réactions initiales…

Sur des musiques de Dimitri Chostakovitch qui, comme beaucoup d’autres artistes, a subi les traitements d’un état autoritaire.

Spectacle proposé par Paul-Henri Florès et ses élèves ainsi que les élèves de Sylvie Pascaud et Stefania Lombardo du Conservatoire Jean-Philippe Rameau du 6e arrondissement.

Une proposition littéraire et musicale du Conservatoire Jean-Philippe Rameau

Le mercredi 10 décembre 2025

de 17h00 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-10T18:00:00+01:00

fin : 2025-12-10T19:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-10T17:00:00+02:00_2025-12-10T18:30:00+02:00

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr