Lecture musicale de « Matin Brun » de Frank Pavloff Bibliothèque André Malraux Paris mercredi 10 décembre 2025.
Frank Pavloff nous livre les discussions et réflexions de deux amis imaginaires confrontés à l’émergence d’un état totalitaire, l’Etat brun. Peu à peu impliqués dans les méandres des interdictions arbitraires de l’Autorité, le piège se resserre et les regrets émergent face à leur manque de réactions initiales…
Sur des musiques de Dimitri Chostakovitch qui, comme beaucoup d’autres artistes, a subi les traitements d’un état autoritaire.
Spectacle proposé par Paul-Henri Florès et ses élèves ainsi que les élèves de Sylvie Pascaud et Stefania Lombardo du Conservatoire Jean-Philippe Rameau du 6e arrondissement.
Une proposition littéraire et musicale du Conservatoire Jean-Philippe Rameau
Le mercredi 10 décembre 2025
de 17h00 à 18h30
gratuit Tout public.
Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris
+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr