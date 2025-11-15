LECTURE MUSICALE DES LIVRES ET DES SONS Béziers

LECTURE MUSICALE DES LIVRES ET DES SONS

Une séance d’histoires sonores, mêlant livres à puces, petits instruments et bruitages, pour éveiller la curiosité et l’imaginaire des tout-petits et susciter émerveillement et plaisir dès les premières découvertes sonores.

Pour les enfants de 1 à 4 ans sur inscription. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

A session of audio stories with chip books, instruments and sound effects to awaken and delight toddlers from an early age.

German :

Eine Sitzung mit Klanggeschichten mit Flohbüchern, Instrumenten und Geräuschen, um die Kleinsten von Anfang an zu wecken und zum Staunen zu bringen.

Italiano :

Una sessione di storie audio con libri di pulci, strumenti ed effetti sonori per risvegliare e deliziare i bambini fin dalla più tenera età.

Espanol :

Una sesión de audiocuentos con libros de pulgas, instrumentos y efectos sonoros para despertar y deleitar a los más pequeños desde una edad temprana.

