LECTURE MUSICALE DES LIVRES ET DES SONS Béziers samedi 15 novembre 2025.
1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Une séance d’histoires sonores avec livres à puces, instruments et bruitages pour éveiller et émerveiller les tout-petits dès le plus jeune âge.
Une séance d’histoires sonores, mêlant livres à puces, petits instruments et bruitages, pour éveiller la curiosité et l’imaginaire des tout-petits et susciter émerveillement et plaisir dès les premières découvertes sonores.
Pour les enfants de 1 à 4 ans sur inscription. .
+33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
English :
A session of audio stories with chip books, instruments and sound effects to awaken and delight toddlers from an early age.
German :
Eine Sitzung mit Klanggeschichten mit Flohbüchern, Instrumenten und Geräuschen, um die Kleinsten von Anfang an zu wecken und zum Staunen zu bringen.
Italiano :
Una sessione di storie audio con libri di pulci, strumenti ed effetti sonori per risvegliare e deliziare i bambini fin dalla più tenera età.
Espanol :
Una sesión de audiocuentos con libros de pulgas, instrumentos y efectos sonoros para despertar y deleitar a los más pequeños desde una edad temprana.
