LECTURE MUSICALE DES LIVRES ET DES SONS Béziers
LECTURE MUSICALE DES LIVRES ET DES SONS Béziers mercredi 8 avril 2026.
LECTURE MUSICALE DES LIVRES ET DES SONS
Place du 14 juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Une séance d’histoires sonores avec livres à puces, instruments et bruitages, pour initier les tout-petits aux musiques du monde.
Une séance d’histoires sonores avec livres à puces, instruments et bruitages, pour initier les tout-petits aux musiques du monde.
Pour les enfants de 1 à 4 ans sur inscription.
Dans le cadre du Cycle Nature sur la biodiversité qui aura lieu d’avril à octobre à la MAM. .
Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
An audio storytelling session with chip books, instruments and sound effects, to introduce toddlers to world music.
L’événement LECTURE MUSICALE DES LIVRES ET DES SONS Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34