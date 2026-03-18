LECTURE MUSICALE DES LIVRES ET DES SONS

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Une séance d’histoires sonores avec livres à puces, instruments et bruitages, pour initier les tout-petits aux musiques du monde.

Une séance d’histoires sonores avec livres à puces, instruments et bruitages, pour initier les tout-petits aux musiques du monde.

Pour les enfants de 1 à 4 ans sur inscription.

Dans le cadre du Cycle Nature sur la biodiversité qui aura lieu d’avril à octobre à la MAM. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

An audio storytelling session with chip books, instruments and sound effects, to introduce toddlers to world music.

L’événement LECTURE MUSICALE DES LIVRES ET DES SONS Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34