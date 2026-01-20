Lecture musicale Des mots comme des tâches Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence

Lecture musicale Des mots comme des tâches

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:00:00

fin : 2026-02-03 20:00:00

Date(s) :

2026-02-03

Le temps est dans les choses, dans les objets. C’est cette matérialité qui provoque en moi des sensations, lesquelles déclenchent l’écriture.

English :

Time is in things, in objects. It’s this materiality that provokes sensations in me, which in turn trigger my writing.

