Lecture musicale « des vins et des mots » au Domaine des Lauribert Visan jeudi 25 septembre 2025.

Domaine des Lauribert 2249 chemin de Roussillac Visan Vaucluse

Tarif : 5 EUR

participation au chapeau

Début : 2025-09-25 18:30:00

fin : 2025-09-25 21:00:00

2025-09-25

En collaboration avec les porteuses des mots Monique et Véronique, accompagnées de Francis à la guitare

Je vous invite à venir assister à une lecture musicale des vins et des mots avec vue sur notre vignoble à Visan

Domaine des Lauribert 2249 chemin de Roussillac Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 20 06 38 contact@lauribert.com

English :

In collaboration with « les porteuses des mots » Monique and Véronique, accompanied by Francis on guitar

I invite you to attend a musical reading of « wines and words » overlooking our vineyards in Visan

German :

In Zusammenarbeit mit « les porteuses des mots » Monique und Véronique, begleitet von Francis an der Gitarre

Ich lade Sie zu einer musikalischen Lesung « des vins et des mots » mit Blick auf unseren Weinberg in Visan ein

Italiano :

In collaborazione con « les porteuses des mots » Monique e Véronique, accompagnate da Francis alla chitarra

Vi invito a venire a godervi una lettura musicale di « vini e parole » con vista sui nostri vigneti di Visan

Espanol :

En colaboración con « les porteuses des mots » Monique y Véronique, acompañadas a la guitarra por Francis

Le invito a venir y disfrutar de una lectura musical de « vinos y palabras » con vistas a nuestros viñedos en Visan

