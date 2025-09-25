Lecture musicale « des vins et des mots » au Domaine des Lauribert Visan Domaine des Lauribert Visan
Lecture musicale « des vins et des mots » au Domaine des Lauribert Visan
Domaine des Lauribert 2249 chemin de Roussillac Visan Vaucluse
Tarif : 5 – 5 – EUR
participation au chapeau
Début : 2025-09-25 18:30:00
fin : 2025-09-25 21:00:00
2025-09-25
En collaboration avec les porteuses des mots Monique et Véronique, accompagnées de Francis à la guitare
Je vous invite à venir assister à une lecture musicale des vins et des mots avec vue sur notre vignoble à Visan
Domaine des Lauribert 2249 chemin de Roussillac Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 20 06 38 contact@lauribert.com
English :
In collaboration with « les porteuses des mots » Monique and Véronique, accompanied by Francis on guitar
I invite you to attend a musical reading of « wines and words » overlooking our vineyards in Visan
German :
In Zusammenarbeit mit « les porteuses des mots » Monique und Véronique, begleitet von Francis an der Gitarre
Ich lade Sie zu einer musikalischen Lesung « des vins et des mots » mit Blick auf unseren Weinberg in Visan ein
Italiano :
In collaborazione con « les porteuses des mots » Monique e Véronique, accompagnate da Francis alla chitarra
Vi invito a venire a godervi una lettura musicale di « vini e parole » con vista sui nostri vigneti di Visan
Espanol :
En colaboración con « les porteuses des mots » Monique y Véronique, acompañadas a la guitarra por Francis
Le invito a venir y disfrutar de una lectura musical de « vinos y palabras » con vistas a nuestros viñedos en Visan
