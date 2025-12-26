Lecture musicale Dessine-moi un dodomingo

2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Dodomingo spécial littérature jeunesse avec une sélection de disques qui accompagnera la lecture du Petit Prince. Nous suivrons les aventures du Petit Prince, symbole de l’innocence, de la curiosité et de l’esprit sauvage de l’enfance. Venez (re)découvrir le plaisir à la fois intemporel et universel de ce roman à travers une lecture musicale, aventureuse et moderne, proposé par l’opérateur culturel Catach.

Durée 1h. A partir de 6 ans. .

2 Rue du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture musicale Dessine-moi un dodomingo

L’événement Lecture musicale Dessine-moi un dodomingo Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Seignanx