Lecture musicale dessinée Ismolène et Chipolata – Colombelles, 4 juillet 2025 18:00, Colombelles.

Calvados

Lecture musicale dessinée Ismolène et Chipolata 10 Rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Début : 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-04 18:45:00

2025-07-04

Ismolène est une chienne de concours, bichonnée et surprotégée par ses propriétaires.

Chipolata, sa voisine, est quant à elle délaissée par son maître.

Un jour, elles décident de prendre la route au volant de la rutilante Thunderbird des maîtres d’Ismolène. Elles se lancent dans un road trip trépidant, de stations-service en photomatons, en passant par la plage.

Ismolène et Chipolata sont prêtes à tout pour poursuivre leur rêve !

Mais la liberté a un prix, et les dangers les attendent au tournant…

Liberté, amitié, croquettes & rock’n’roll !

D’après l’album Ismolène & Chipolata La folle virée (Versant Sud, 2024).

Avec

Sara Gréselle (dessin en direct),

Ludovic Flamant (texte et narration),

Amandine Wilmain (batterie et chant),

Arnaud Devos (basse).

10 Rue Elsa Triolet

Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

English : Lecture musicale dessinée Ismolène et Chipolata

Ismolène is a show dog, pampered and overprotected by her owners.

Chipolata, her neighbor, is neglected by her master.

One day, they decide to take to the road in Ismolène?s owners? gleaming Thunderbird. They embark on a hectic road trip, from gas stations to photo booths to the beach.

Ismolène and Chipolata will do anything to pursue their dream!

But freedom comes at a price, and danger is just around the corner?

Freedom, friendship, kibbles & rock?n?roll!

Based on the album Ismolène & Chipolata ? La folle virée (Versant Sud, 2024).

With

Sara Gréselle (live drawing),

Ludovic Flamant (text and narration),

Amandine Wilmain (drums and vocals),

Arnaud Devos (bass).

German : Lecture musicale dessinée Ismolène et Chipolata

Ismolène ist eine Turnierhündin, die von ihren Besitzern verwöhnt und überbehütet wird.

Chipolata, ihre Nachbarin, wird von ihrem Besitzer vernachlässigt.

Eines Tages beschließen die beiden, mit dem schicken Thunderbird von Ismolènes Herrchen auf die Straße zu gehen. Sie begeben sich auf einen aufregenden Roadtrip, der sie von Tankstellen über Fotoautomaten bis hin zum Strand führt.

Ismolène und Chipolata sind zu allem bereit, um ihren Traum zu verfolgen!

Doch die Freiheit hat ihren Preis, und die Gefahren lauern hinter jeder Ecke

Freiheit, Freundschaft, Kroketten und Rock’n’Roll!

Basierend auf dem Album Ismolène & Chipolata ? La folle virée (Versant Sud, 2024).

Mit:

Sara Gréselle (Live-Zeichnung),

Ludovic Flamant (Text und Erzählung),

Amandine Wilmain (Schlagzeug und Gesang),

Arnaud Devos (Bass).

Italiano :

Ismolène è un cane da esposizione, coccolato e iperprotetto dai suoi padroni.

Chipolata, la sua vicina di casa, è stata abbandonata dal suo padrone.

Un giorno decidono di mettersi in viaggio con la Thunderbird scintillante dei proprietari. Intraprendono un viaggio frenetico che li porta dalle stazioni di servizio alle cabine fotografiche fino alla spiaggia.

Ismolène e Chipolata sono pronte a tutto pur di inseguire il loro sogno!

Ma la libertà ha un prezzo e il pericolo è dietro l’angolo?

Libertà, amicizia, crocchette e rock’n’roll!

Tratto dall’album Ismolène & Chipolata ? La folle virée (Versant Sud, 2024).

Protagonisti

Sara Gréselle (disegno dal vivo),

Ludovic Flamant (testo e narrazione),

Amandine Wilmain (batteria e voce),

Arnaud Devos (basso).

Espanol :

Ismolène es una perra de exposición, mimada y sobreprotegida por sus dueños.

Chipolata, su vecina, ha sido abandonada por su amo.

Un día, deciden salir a la carretera en el reluciente Thunderbird de los dueños de Ismolène. Se embarcan en un trepidante viaje por carretera que les lleva de gasolineras a fotomatones y a la playa.

Ismolène y Chipolata están dispuestas a todo para alcanzar su sueño

Pero la libertad tiene un precio, y el peligro está a la vuelta de la esquina..

Libertad, amistad, croquetas y rock and roll

Basado en el álbum Ismolène & Chipolata ? La folle virée (Versant Sud, 2024).

Protagonistas

Sara Gréselle (dibujo en directo),

Ludovic Flamant (texto y narración),

Amandine Wilmain (batería y voz),

Arnaud Devos (bajo).

