Lecture musicale & dessinée Le compagnon de voyage en BD Route des Milles Aix-en-Provence

Lecture musicale & dessinée Le compagnon de voyage en BD

Dimanche 3 mai 2026 de 20h30 à 22h40. Route des Milles Installation Sportive école Pont de l’Arc Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 20:30:00

fin : 2026-05-03 22:40:00

Date(s) :

2026-05-03

1943, l’Italie a perdu la guerre. Calusia, jeune soldat, souhaite enfin rentrer chez lui. Mais avant, il se voit confier, par son supérieur, une dernière mission… Sur scène, le spectacle mêle lecture à deux voix, chansons populaires et dessins en direct.

// Une adaptation BD en live /



Soirée BD au cœur de l’Italie d’après-guerre !



Après l’exposition Corto Maltese et Hugo Pratt proposée dans le cadre de la Biennale d’Aix, le Festival BD des Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence imagine une soirée dessinée autour d’un court roman de Curzio Malaparte.



Une adaptation BD en direct par Thomas Azuélos au dessin, Cécile Manzo à la lecture et Hugo Palomba à la musique. L’album Il ne devra plus y avoir d’orphelins sur cette terre de Thomas Azuélos et Aurélien Ducoudray est disponible en librairie aux éditions Futuropolis.



// Un roman de Malaparte adapté en BD /



1943. L’Italie a perdu la guerre. Les Américains et les Anglais débarquent en libérateurs.

Calusia, un jeune soldat italien pris dans l’enfer de la défaite, veut rentrer, chez lui, au nord, à Bergame.



Mais avant, il est chargé par son lieutenant de convoyer une lourde et mystérieuse caisse, à dos d’âne, jusqu’à Naples, au Palais Pignatelli.



C’est le début d’un périple pour Calusia et son âne Roméo à travers toute la péninsule. Une tragicomédie dans l’esprit du cinéma italien de Fellini ou du Pinocchio de Comencini.



// 3 artistes sur scène /



Sur scène, le spectacle associe les trois artistes Cécile Manzo, Thomas Azuélos et le chanteur-musicien Hugo Palomba.



Lectrice chevronnée, Cécile Manzo est aussi médiatrice culturelle de l’association Tangerine (Marseille) qui met en œuvre des formes originales de médiation autour de la lecture et des arts plastiques.



Avec près d’une vingtaine d’albums à son actif, Thomas Azuelos est un auteur-illustrateur reconnu. En 2010, il reçoit, avec Serge Avédikian, la Palme d’Or du court métrage pour Chiennes d’histoire à Cannes.



Hugo Palomba est chanteur, guitariste et adepte de la mandoline. Membre actif du groupe Farouch(E) Zoé, il en écrit également les textes.



En partenariat avec l’Association Italienne d’Aix et du Pays d’Aix et l’Associazione Pro Pila (Pérouse).

Restauration payante sur place. .

Route des Milles Installation Sportive école Pont de l’Arc Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 11 61 infos@bd-aix.com

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English :

1943, Italy has lost the war. Calusia, a young soldier, wants to go home at last. But before he does, his superior gives him one last mission? On stage, the show combines readings in two voices, popular songs and live drawings.

L’événement Lecture musicale & dessinée Le compagnon de voyage en BD Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence