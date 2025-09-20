Lecture musicale Dieux et déesses (Cie les Sept Familles) MuséAl Alba-la-Romaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T21:00:00

La notion de divinité a évolué au fil du temps, passant des panthéons anciens aux figures contemporaines de la pop culture et même à des concepts hypothétiques de « nouveaux dieux » créés par l’intelligence artificielle. La compagnie Les Sept Familles vous propose un voyage littéraire et musical au pays des Dieux et des Déesses, d’hier à aujourd’hui.

Dans le hall du musée. A partir de 15 ans.

Places limitées, réservation vivement conseillée

MuséAl 99 Route de Viviers, 07400 Alba-la-Romaine, France Alba-la-Romaine 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475524515 https://www.museal.ardeche.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0475524515 »}, {« type »: « email », « value »: « museal@ardeche.fr »}] MuséAl s’élève à proximité immédiate des vestiges de la capitale antique Alba Helviorum. Le musée conserve une statue tronquée dont la taille d’origine dépassait 2 mètres. Il conserve également quelques belles mosaïques et objets relatifs à l’artisanat gallo-romain.

