Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez
Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez samedi 13 septembre 2025.
Lecture musicale
Ti an trouz 8 Rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 12:30:00
fin : 2025-09-13 13:00:00
Date(s) :
2025-09-13
30 minutes d’insomnie (30minutesdinsomnie.com) est un collectif composé de musiciens improvisateurs et d’un lecteur qui font entendre des textes de poésie contemporaine.
Prochaine lecture: des extraits de Au bord de l’infini de « Carolyn Carlson », traduit par Jean-Pierre Siméon, éd. LE PASSEUR, 2019. .
Ti an trouz 8 Rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 66 22 26
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Lecture musicale Douarnenez a été mis à jour le 2025-09-02 par OT PAYS DE DOUARNENEZ