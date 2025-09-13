Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez

Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez samedi 13 septembre 2025.

Lecture musicale

Ti an trouz 8 Rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

2025-09-13 12:30:00

2025-09-13 13:00:00

2025-09-13

30 minutes d’insomnie (30minutesdinsomnie.com) est un collectif composé de musiciens improvisateurs et d’un lecteur qui font entendre des textes de poésie contemporaine.

Prochaine lecture: des extraits de Au bord de l’infini de « Carolyn Carlson », traduit par Jean-Pierre Siméon, éd. LE PASSEUR, 2019. .

Ti an trouz 8 Rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 66 22 26

