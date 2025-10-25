Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez
Lecture musicale
Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-10-25 12:30:00
fin : 2025-10-25 13:00:00
2025-10-25
30 minutes d’insomnie (30minutesdinsomnie.com) est un collectif composé de musiciens improvisateurs et d’un lecteur qui font entendre des textes de poésie contemporaine.
Prochaine lecture: des extraits de Nature morte avec page blanche, ombre et corbeau de Christian Viguié, éd. L’ail des ours, 2023. .
Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 66 22 26
