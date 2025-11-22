Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez
Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez samedi 22 novembre 2025.
Lecture musicale
Ti an trouz 8 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Début : 2025-11-22 12:30:00
fin : 2025-11-22 13:00:00
2025-11-22
30 minutes d’insomnie (30minutesdinsomnie.com) est un collectif composé de musiciens improvisateurs et d’un lecteur qui font entendre des textes de poésie contemporaine.
Prochaine lecture: des extraits de et leurs bras frêles tordant l’horizon de Jean Le Boël, éd. Henry, 2018. .
