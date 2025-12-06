Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez

Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez samedi 6 décembre 2025.

Lecture musicale

Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Date : 
Début : 2025-12-06 12:30:00
fin : 2025-12-06 13:00:00
Début : 2025-12-06 12:30:00
fin : 2025-12-06 13:00:00

Date(s) :
2025-12-06

30 minutes d’insomnie (30minutesdinsomnie.com) est un collectif composé de musiciens improvisateurs et d’un lecteur qui font entendre des textes de poésie contemporaine.
Prochaine lecture: des extraits de  J’ai le sang de saison  de Orée Li, anthologie Triage, éd. Tarabuste, 2023.   .

Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 66 22 26 

