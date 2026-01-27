Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez
Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez samedi 7 février 2026.
Lecture musicale
Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Début : 2026-02-07 12:30:00
fin : 2026-02-07 13:00:00
2026-02-07
30 minutes d’insomnie (30minutesdinsomnie.com) est un collectif composé de musiciens improvisateurs et d’un lecteur qui font entendre des textes de poésie contemporaine.
Prochaine lecture: des extraits de Le mélange de l’eau de Ariel Spiegler, éd. Corlevour 2023. .
Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 66 22 26
