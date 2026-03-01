Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez

Lecture musicale

Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 12:30:00

fin : 2026-03-21 13:00:00

Date(s) :

2026-03-21

30 minutes d’insomnie (30minutesdinsomnie.com) est un collectif composé de musiciens improvisateurs et d’un lecteur qui font entendre des textes de poésie contemporaine.

Prochaine lecture, à l’occasion du Printemps des poètes: des extraits de Ground Zéro de Aldo Qureshi, éd. Atelier de l’agneau 2024. .

Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 66 22 26

