Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez
Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez samedi 21 mars 2026.
Lecture musicale
Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Début : 2026-03-21 12:30:00
fin : 2026-03-21 13:00:00
2026-03-21
30 minutes d’insomnie (30minutesdinsomnie.com) est un collectif composé de musiciens improvisateurs et d’un lecteur qui font entendre des textes de poésie contemporaine.
Prochaine lecture, à l’occasion du Printemps des poètes: des extraits de Ground Zéro de Aldo Qureshi, éd. Atelier de l’agneau 2024. .
Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 66 22 26
