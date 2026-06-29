Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez
Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez samedi 4 juillet 2026.
Douarnenez
Lecture musicale
Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 12:30:00
fin : 2026-07-04 13:00:00
Date(s) :
2026-07-04
30 minutes d’insomnie (30minutesdinsomnie.com) est un collectif composé de musiciens improvisateurs et d’un lecteur qui font entendre des textes de poésie contemporaine.
Prochaine lecture: des extraits de Répéter les symptômes de Rosmarie Waldrop, éd. La Barque, 2024. .
Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 66 22 26
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English :
L’événement Lecture musicale Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-22 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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