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Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez

Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Ti an trouz
Adresse
8, rue Jean Jaurès
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
12:30:00
Tarif

Douarnenez

Lecture musicale

Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 12:30:00
fin : 2026-07-04 13:00:00

Date(s) :
2026-07-04

30 minutes d’insomnie (30minutesdinsomnie.com) est un collectif composé de musiciens improvisateurs et d’un lecteur qui font entendre des textes de poésie contemporaine.
Prochaine lecture: des extraits de  Répéter les symptômes  de Rosmarie Waldrop, éd. La Barque, 2024.   .

Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 66 22 26 

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English :

L’événement Lecture musicale Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-22 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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