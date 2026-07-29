Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez
samedi 1 août 2026 · Ti an trouz · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Lecture musicale
Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 12:30:00
fin : 2026-08-01 13:00:00
Date(s) :
2026-08-01
30 minutes d’insomnie (30minutesdinsomnie.com) est un collectif composé de musiciens improvisateurs et d’un lecteur qui font entendre des textes de poésie contemporaine.
Prochaine lecture: des extraits de N’oublie pas de Estelle Fenzy, éd. L’ail des ours, 2024. .
Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 66 22 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lecture musicale Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-21 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
À voir aussi à Douarnenez (Finistère)
- Geführter Fotospaziergang durch Douarnenez Office de Tourisme Douarnenez 29 juillet 2026
- Visite du chantier de restauration de l’Estran Port-musée Douarnenez 29 juillet 2026
- Duo ENDRO à la Chapelle Ste Hélène Rue Anatole France Douarnenez 29 juillet 2026
- Führungen durch die Altstadt, auf Deutsch. Office de Tourisme Douarnenez 30 juillet 2026
- Geführter Fotospaziergang durch Douarnenez Office de Tourisme Douarnenez 30 juillet 2026