UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Douarnenez

Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez

samedi 1 août 2026 · Ti an trouz · Douarnenez

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
Ti an trouz
Adresse
8, rue Jean Jaurès
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Tarif

Douarnenez

Lecture musicale

Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 12:30:00
fin : 2026-08-01 13:00:00

Date(s) :
2026-08-01

30 minutes d’insomnie (30minutesdinsomnie.com) est un collectif composé de musiciens improvisateurs et d’un lecteur qui font entendre des textes de poésie contemporaine.
Prochaine lecture: des extraits de  N’oublie pas  de Estelle Fenzy, éd. L’ail des ours, 2024.   .

Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 66 22 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lecture musicale Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-21 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

À voir aussi à Douarnenez (Finistère)