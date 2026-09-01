Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez

Informations pratiques

Douarnenez

Lecture musicale

Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 12:30:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

30 minutes d’insomnie (30minutesdinsomnie.com) est un collectif composé de musiciens improvisateurs et d’un lecteur qui font entendre des textes de poésie contemporaine.

Prochaine lecture: des extraits de « L’enfant sur la berge » de Jean Le Boël, éd. la rumeur libre, 2025. .

Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 66 22 26

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English :

L’événement Lecture musicale Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-07 par OT PAYS DE DOUARNENEZ