Lecture musicale Ti an trouz Douarnenez
samedi 19 septembre 2026 · Ti an trouz · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Lecture musicale
Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:30:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
30 minutes d’insomnie (30minutesdinsomnie.com) est un collectif composé de musiciens improvisateurs et d’un lecteur qui font entendre des textes de poésie contemporaine.
Prochaine lecture: des extraits de « L’enfant sur la berge » de Jean Le Boël, éd. la rumeur libre, 2025. .
Ti an trouz 8, rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 69 66 22 26
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English :
L’événement Lecture musicale Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-07 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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