Lecture musicale du livre Festin à la bibliothèque Bibliothéque Lalheue

Informations pratiques

Lalheue

Lecture musicale du livre Festin à la bibliothèque

Bibliothéque 13 Route de la Chapelle Lalheue Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11

La bibliothèque municipale de Lalheue vous propose une lecture musicale du livre Festin par Mccloud Zicmuse. Suivi d’un atelier dessin par Yassin De Vos, accessible pour tous les niveaux à partir de 6 ans. Afin de s’organiser, vous pouvez confirmer votre présence par mail. .

Bibliothéque 13 Route de la Chapelle Lalheue 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque.lalheue@orange.fr

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English : Lecture musicale du livre Festin à la bibliothèque

L’événement Lecture musicale du livre Festin à la bibliothèque Lalheue a été mis à jour le 2026-06-24 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne