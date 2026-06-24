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AGENDA · Lalheue

Lecture musicale du livre Festin à la bibliothèque Bibliothéque Lalheue

samedi 11 juillet 2026 · Bibliothéque · Lalheue

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Bibliothéque
Adresse
13 Route de la Chapelle
Ville
71240 Lalheue
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Lalheue

Lecture musicale du livre Festin à la bibliothèque

Bibliothéque 13 Route de la Chapelle Lalheue Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :
2026-07-11

La bibliothèque municipale de Lalheue vous propose une lecture musicale du livre Festin par Mccloud Zicmuse. Suivi d’un atelier dessin par Yassin De Vos, accessible pour tous les niveaux à partir de 6 ans. Afin de s’organiser, vous pouvez confirmer votre présence par mail.   .

Bibliothéque 13 Route de la Chapelle Lalheue 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   bibliotheque.lalheue@orange.fr

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English : Lecture musicale du livre Festin à la bibliothèque

L’événement Lecture musicale du livre Festin à la bibliothèque Lalheue a été mis à jour le 2026-06-24 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne