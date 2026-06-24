Lecture musicale du livre Festin à la bibliothèque Bibliothéque Lalheue
samedi 11 juillet 2026 · Bibliothéque · Lalheue
Informations pratiques
Lalheue
Lecture musicale du livre Festin à la bibliothèque
Bibliothéque 13 Route de la Chapelle Lalheue Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-11
La bibliothèque municipale de Lalheue vous propose une lecture musicale du livre Festin par Mccloud Zicmuse. Suivi d’un atelier dessin par Yassin De Vos, accessible pour tous les niveaux à partir de 6 ans. Afin de s’organiser, vous pouvez confirmer votre présence par mail. .
Bibliothéque 13 Route de la Chapelle Lalheue 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque.lalheue@orange.fr
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English : Lecture musicale du livre Festin à la bibliothèque
L’événement Lecture musicale du livre Festin à la bibliothèque Lalheue a été mis à jour le 2026-06-24 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne