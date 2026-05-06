Île-de-Batz

Lecture musicale du roman Le Jardin de Georges

Jardin Georges Delaselle Île-de-Batz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 17:00:00

fin : 2026-07-29 18:30:00

Date(s) :

2026-07-29

En fin de journée, laissez-vous porter par une parenthèse littéraire et musicale au cœur du jardin.

L’auteure Guénaëlle Daujon proposera une lecture sensible et immersive de son roman Le Jardin de Georges, accompagnée en musique par JP Nataf à la guitare et à la voix, ainsi que par Maëva Le Berre au violoncelle.

Entre mots, mélodies et atmosphère végétale, cette création mêlera récit intimiste et émotion musicale dans un cadre naturel propice à l’évasion. Une expérience poétique à vivre au rythme du jardin, idéale pour clôturer la journée en douceur.

– Animation proposée au jardin de 17h à 18h30.

– Dernier bateau pour le retour vers Roscoff à 19h30. .

Jardin Georges Delaselle Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne +33 2 98 61 75 65

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English : Lecture musicale du roman Le Jardin de Georges

L’événement Lecture musicale du roman Le Jardin de Georges Île-de-Batz a été mis à jour le 2026-05-06 par OT BAIE DE MORLAIX