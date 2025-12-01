Lecture musicale Effeuiller la mer Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes Vendredi 19 décembre, 17h30 gratuit

Entre lectures et chansons, Sara Darmayan et Flavien Ramel (Cie Le Souffle à l’oreille) embarquent le public du rivage jusqu’au large.

À travers les textes d’autrices et auteurs contemporains, poésie, humour et douceur se mêlent pour une traversée musicale rythmée par le souffle et la voix, où la mer fait écho aux grands enjeux de notre temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-19T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-19T18:30:00.000+01:00

1



Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine