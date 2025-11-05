Lecture musicale. Espace Snoezelen éphémère Médiathèque – Le Grand Logis Bruz

Lecture musicale. Espace Snoezelen éphémère Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 5 novembre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur réservation

Dans un cocon sensoriel spécialement aménagé, venez passer un moment de détente avec votre enfant et laissez-vous bercer par des p’tits sons et des histoires douces.

A la Médiathèque en partenariat avec Musique sur la Rive Sud. Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte.

Début : 2025-11-05T10:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-05T11:15:00.000+01:00

https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/lecture/lecture-musicale-espace-snoezelen-ephemere 0299053060

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine