Lecture musicale et poétique avec Claire-Rose Barbier à la Ronce Herboristerie-café La Ronce Rostrenen

Lecture musicale et poétique avec Claire-Rose Barbier à la Ronce
Herboristerie-café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-22 18:00:00
fin : 2026-01-22
2026-01-22
lecture du recueil Arrive l’heure du loup , paru en 2025. L’artiste y révèle avec intelligence, sensibilité et discrétion, des aspects trop peu souvent évoqués du sujet, devenu tabou, qu’est le désir féminin.
Org. La Ronce .
Herboristerie-café La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 87 47 73 67
