Lecture musicale et rencontre avec l’autrice Augustine Meursault Sévérac d’Aveyron

Lecture musicale et rencontre avec l’autrice Augustine Meursault

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron Aveyron

Début : Dimanche 2026-01-18

Venez assister à la lecture musicale d’extraits de l’ouvrage Les caresses du vide d’Augustine Meursault, roman incandescent sur l’emprise et la reconquête de soi.

Dimanche 18 janvier | 10h00 | Librairie MEME à Sévérac d’Aveyron

Gratuit | Tout public .

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

English :

Join us for a musical reading of excerpts from Augustine Meursault’s Les caresses du vide , an incandescent novel about control and self-recovery.

