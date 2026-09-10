Informations pratiques

Rosnay

Lecture musicale Femmes à corps et à cris

13 rue Saint André Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 19:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Le domaine de la Crapaudine accueille dans son jardin (si la météo est clémente) une lecture musicale.

Anne Trémolières accompagné au basson de Sandrine Charluet, Cie Bol d’air vous propose une lecture musicale, dans les jardins du Domaine de la Crapaudine.

Chacun est invité à apporter un plat salé ou sucré à partager et quelque chose à boire, pour continuer la soirée dans une ambiance conviviale et chaleureuse. .

13 rue Saint André Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire la.crapaudine@orange.fr

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English :

The Domaine de la Crapaudine welcomes this quartet to their home.

L’événement Lecture musicale Femmes à corps et à cris Rosnay a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne