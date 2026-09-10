Lecture musicale Femmes à corps et à cris Rosnay
samedi 10 octobre 2026 · Rosnay
Informations pratiques
Rosnay
Lecture musicale Femmes à corps et à cris
13 rue Saint André Rosnay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Le domaine de la Crapaudine accueille dans son jardin (si la météo est clémente) une lecture musicale.
Anne Trémolières accompagné au basson de Sandrine Charluet, Cie Bol d’air vous propose une lecture musicale, dans les jardins du Domaine de la Crapaudine.
Chacun est invité à apporter un plat salé ou sucré à partager et quelque chose à boire, pour continuer la soirée dans une ambiance conviviale et chaleureuse. .
13 rue Saint André Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire la.crapaudine@orange.fr
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English :
The Domaine de la Crapaudine welcomes this quartet to their home.
L’événement Lecture musicale Femmes à corps et à cris Rosnay a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne
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