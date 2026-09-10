UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rosnay

Lecture musicale Femmes à corps et à cris Rosnay

samedi 10 octobre 2026 · Rosnay

Lecture musicale Femmes à corps et à cris Rosnay

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
13 rue Saint André
Ville
36300 Rosnay
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Rosnay

Lecture musicale Femmes à corps et à cris

13 rue Saint André Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 19:30:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Le domaine de la Crapaudine accueille dans son jardin (si la météo est clémente) une lecture musicale.
Anne Trémolières accompagné au basson de Sandrine Charluet, Cie Bol d’air vous propose une lecture musicale, dans les jardins du Domaine de la Crapaudine.
Chacun est invité à apporter un plat salé ou sucré à partager et quelque chose à boire, pour continuer la soirée dans une ambiance conviviale et chaleureuse.   .

13 rue Saint André Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire   la.crapaudine@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Domaine de la Crapaudine welcomes this quartet to their home.

L’événement Lecture musicale Femmes à corps et à cris Rosnay a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne

À voir aussi à Rosnay (Indre)