Lecture musicale: « Fille en colère sur un banc en pierre » – Théâtre du Château Eu, 20 mai 2025 20:00, Eu.

Seine-Maritime

Lecture musicale: « Fille en colère sur un banc en pierre » Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance Eu Seine-Maritime

Début : 2025-05-20 20:00:00

fin : 2025-05-20

2025-05-20

Lecture par l’autrice accompagnée par la violoncelliste

Tout public Tarif A: de 6 € à 13€

Véronique Ovaldé & Maëva Le Berre

Théâtre du Château Place Isabelle d’Orléans et Bragance

Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 20 97 contact@theatreduchateau.fr

English : Lecture musicale: « Fille en colère sur un banc en pierre »

Reading by the author accompanied by the cellist

All audiences Price A: 6? to 13?

Véronique Ovaldé & Maëva Le Berre

German :

Lesung der Autorin, begleitet von der Cellistin

Für alle Altersgruppen Tarif A: von 6 ? bis 13 ?

Véronique Ovaldé & Maëva Le Berre

Italiano :

Lettura dell’autore accompagnata dal violoncellista

Aperto a tutti Prezzo A: da 6? a 13?

Véronique Ovaldé e Maëva Le Berre

Espanol :

Lectura del autor acompañado por el violonchelista

Todos los públicos Precio A: de 6? a 13?

Véronique Ovaldé & Maëva Le Berre

