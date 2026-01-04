Lecture musicale « Histoires pas si bêtes » Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 4 mars, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit. Sur inscription

Un délicieux moment à déguster à la médiathèque pour les enfants à partir de 4 ans. En partenariat avec Musique sur la Rive Sud.

Recette pour une savoureuse séance de Lecture musicale :

– prenez une bibliothécaire et une musicienne

– mélangez les grandes histoires et les p’tits sons

– saupoudrez avec des petites percussions et des chansons

– sans oublier un zeste de joie et de bonne humeur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-04T10:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-04T11:15:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/lecture/lectures-musicales-7

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



