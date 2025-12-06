Lecture musicale Il faut sauver Noël Salle Saint-Pierre Garlin
Lecture musicale Il faut sauver Noël Salle Saint-Pierre Garlin samedi 6 décembre 2025.
Salle Saint-Pierre 1 Place Henri Sibor Garlin Pyrénées-Atlantiques
La compagnie BlOp sera présente pour une lecture musicale Il faut sauver Noël . Un goûter sera offert par la médiathèque après la représentation en compagnie des artistes. Dès 3 ans. .
Salle Saint-Pierre 1 Place Henri Sibor Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 42 25 mediatheque.garlin@gmail.com
