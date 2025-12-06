Lecture musicale Il faut sauver Noël Salle Saint-Pierre Garlin

Lecture musicale Il faut sauver Noël

Salle Saint-Pierre 1 Place Henri Sibor Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

La compagnie BlOp sera présente pour une lecture musicale Il faut sauver Noël . Un goûter sera offert par la médiathèque après la représentation en compagnie des artistes. Dès 3 ans. .

Salle Saint-Pierre 1 Place Henri Sibor Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 42 25 mediatheque.garlin@gmail.com

English : Lecture musicale Il faut sauver Noël

German : Lecture musicale Il faut sauver Noël

Italiano :

Espanol : Lecture musicale Il faut sauver Noël

L’événement Lecture musicale Il faut sauver Noël Garlin a été mis à jour le 2025-11-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran