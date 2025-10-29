Lecture musicale Julian est une sirène de Jessica Love Sévérac d’Aveyron

Lecture musicale Julian est une sirène de Jessica Love

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron Aveyron

Début : Mercredi 2025-10-29

fin : 2025-10-29

2025-10-29

Venez découvrir l’album jeunesse de Jessica Love « Julian est une sirène » lors d’une lecture musicale par Gaïa et Thomas. Paillettes et goûter offerts.

La Petite Vitesse, Avenue Jean Jaurès Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

English :

Come and discover Jessica Love’s children’s book « Julian is a mermaid » at a musical reading by Gaïa and Thomas. Glitter and snacks provided.

German :

Entdecken Sie das Jugendbuch von Jessica Love « Julian est une sirène » bei einer musikalischen Lesung von Gaïa und Thomas. Glitzer und Snacks werden angeboten.

Italiano :

Venite a scoprire il libro per bambini « Julian est une sirène » di Jessica Love con la lettura musicale di Gaïa e Thomas. Lustrini e merendine sono a disposizione.

Espanol :

Venga a descubrir el libro infantil de Jessica Love « Julian est une sirène » en una lectura musical a cargo de Gaïa y Thomas. Con purpurina y aperitivos.

