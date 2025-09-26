LECTURE MUSICALE LA DANSEUSE DE SAÏGON Saint-Laurent-de-la-Salanque

LECTURE MUSICALE LA DANSEUSE DE SAÏGON Saint-Laurent-de-la-Salanque vendredi 26 septembre 2025.

LECTURE MUSICALE LA DANSEUSE DE SAÏGON

Place Général de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Guitare et accordéon. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

.

Place Général de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 22 03 40

English :

Guitar and accordion. Free admission, subject to availability.

German :

Gitarre und Akkordeon. Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Italiano :

Chitarra e fisarmonica. Ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Espanol :

Guitarra y acordeón. Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.

L’événement LECTURE MUSICALE LA DANSEUSE DE SAÏGON Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2025-08-26 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME