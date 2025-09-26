LECTURE MUSICALE LA DANSEUSE DE SAÏGON Saint-Laurent-de-la-Salanque
Place Général de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-26 18:00:00
2025-09-26
Guitare et accordéon. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
+33 4 48 22 03 40
English :
Guitar and accordion. Free admission, subject to availability.
German :
Gitarre und Akkordeon. Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.
Italiano :
Chitarra e fisarmonica. Ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.
Espanol :
Guitarra y acordeón. Entrada gratuita, sujeta a disponibilidad.
