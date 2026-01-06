Lecture musicale La Hulotte Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz

Lecture musicale La Hulotte

Embarquez le long du Mississippi et laissez-vous envoûter par un voyage poétique, sonore et immersif au cœur du fleuve et de ses histoires.

Une descente poétique du Mississippi

La Hulotte et Colin Shade vous invitent à embarquer pour un voyage immersif et romanesque le long du fleuve mythique. Entre faune, flore et habitant·es humain·es et non-humain·es, chaque instant révèle la richesse et la fragilité du Mississippi.

Une expérience éco-poétique et musicale

Ce spectacle d’ 1h15 mêle lecture musicale, sons et images pour explorer les interrelations du vivant et l’histoire du fleuve, de sa source à son embouchure. Un moment à la fois intime, engagé et visuellement captivant, pour les spectateur·rices dès 15 ans.

Laissez-vous porter par le rythme du fleuve et découvrez le Mississippi comme vous ne l’avez jamais vu !



Informations pratiques

Animation gratuite

A partir de 15 ans

Durée 1h15

Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 77 bibliothequeRD@mairie-lesmoutiersenretz.fr

English :

Embark along the Mississippi and let yourself be enchanted by a poetic, sonic and immersive journey to the heart of the river and its stories.

