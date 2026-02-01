Lecture musicale La main rivière Les pieds dans la nuit Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Lecture musicale La main rivière Les pieds dans la nuit

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 19:30:00

fin : 2026-02-25 19:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Un texte poétique à découvrir par la voix de l’autrice Marie Pavlenko, accompagnée du son profond et solaire de la violoncelliste Maëva Le Berre.

.

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 23 70 mediatheque.latourmaubourg@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A poetic text to discover through the voice of author Marie Pavlenko, accompanied by the deep, sunny sound of cellist Maëva Le Berre.

L’événement Lecture musicale La main rivière Les pieds dans la nuit Valence a été mis à jour le 2026-02-03 par Valence Romans Tourisme