Lecture musicale LA MER, L’AMOUR, LA MORT Amiens

Lecture musicale LA MER, L’AMOUR, LA MORT

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Début : 2025-12-11 19:30:00

2025-12-11

Lecture de Jacques Darras accompagnée à la flûte et au violoncelle par une composition inédite de Nicolas Worms.

Cette trilogie s’est imposée à moi à l’étape de l’existence où j’en suis. J’aime infiniment la mer. J’ai aimé d’amour. Je m’efforce de ne pas craindre la mort. Tout un programme ! Dont certaines parties me sont connues, d’autres non. Comme à nous tous. Car la musique des mots, si évidente dans le titre, n’efface pas les idées. Pour moi, la poésie est même une pensée en rythme, revenant sur elle-même, infiniment, comme la mer. Nous ne possédons, jusqu’ici pas d’autre image cosmique. Ne soyons pas pour autant découragés. Le vers poétique est une branche inflexible sur laquelle nous nous posons, par défi, pour chanter. Nous chantons, nous allons vers.

