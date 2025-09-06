Lecture musicale « La Provence de Gustave Fayet » Museon Arlaten musée de Provence Arles

Dans le cadre de l’exposition « Mais quel pays! Gustave Fayet dessine la Provence de Mirèio », le Museon Arlaten et Musée d’art Gustave Fayet proposent une exploration par les textes et la musique de la Provence telle que Gustave Fayet se la représentait.

Cette soirée musicale et littéraire, conçue par Cécile Leblanc, professeur à la Sorbonne et spécialiste des correspondances entre littérature et musique, se donne pour objectif de rassembler des textes et des musiques qui font écho au chef d’oeuvre de Frédéric Mistral, Mireille (1859) ainsi qu’aux illustrations qu’en fi t Gustave Fayet en 1922, fasciné par ce territoire de Provence et sa culture. Ce voyage sonore et littéraire nous conduira des partitions évoquant directement la Provence aux oeuvres inscrivant l’épopée félibréenne dans le mythe universel, comme Roméo et Juliette de Prokofiev.



Un farouche paradis



C’est l’épopée dramatique de ce mistral puissant courbeur , de la mer tempétueuse , des montagnes sombres , selon les propres mots de Fayet que nous tenterons de faire revivre en juxtaposant des textes de L’Illiade d’ Homère et de Mireille de Mistral. Lamartine avait vu en ce dernier un vrai poète homérique en ce temps-ci violence, âpreté, destin tragique font bien de la Provence cette grecque d’Occident dont parlait le poète André Suarès, un proche de Gustave Fayet, dans son recueil Provence. Les musiques choisies se rapportent également à cette vision farouche et sauvage de la Provence et au sort funeste qui plane sur l’oeuvre de Mistral et son héroïne tragique.



Nous nous attacherons enfin à la réception de Mireille du poète marseillais Émile Sicard à Anna de Noailles, en passant par Alphonse de Lamartine, nombre d’artistes ont considéré l’épopée provençale comme un texte fondateur et profondément inspirant. Cette Provence est un enchantement ou mieux un emparadisement, comme a dit Mistral notait Fayet, mais il s’agit d’un paradis singulier et sévère, exotique et exigeant pour les artistes venus y retrouver la Grèce d’Homère ou le Japon des estampes comme Van Gogh et Fayet.

C’est à cet emparadisement provençal que la soirée vous invite.



Au programme

– Textes de Frédéric Mistral, Anna de Noailles, Emile Sicard, Victor Hugo, Stéphane Mallarmé, Alphonse Daudet, Gustave Fayet.

– Oeuvres de Gabriel Fauré, Vincent d’Indy, Francis Poulenc, Claude Debussy, Isaac Albeniz, Georges Bizet, Serge Prokofi ev, Maurice Ravel, Déodat de Séverac, Camille Saint-Saëns, Reynaldo Hahn, Ricardo Viñes, Frédéric Chopin.



Avec, sur scène



Didier Flamand, récitant

Après avoir pris son élan au Théâtre et monté ses propres spectacles au Festival d’Avignon, au Bouff es du Nord, au Théâtre national de Chaillot, à l’Opéra Comique comme sur de grades scènes internationales, Didier Flamand s’est imposé au cinéma chez des réalisateurs aussi diff érents que Matthieu Kassovitz, Raoul Ruiz, Wim Wenders, Claire Denis, Michael Haneke, Quentin Dupieux, Marguerite Duras ou encore Marjane Satrapi.



Anna Petron, piano

Pianiste concertiste, directrice artistique et coach d’artistes, Anna Petron est une ancienne élève de Nikita Magaloff et de Brigitte Engerer. Lauréate du Prix du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et de plusieurs concours internationaux, Anna Petron se produit dès l’enfance en France et à l’étranger. Elle collabore aujourd’hui avec des solistes de renom tels qu’ Adam Laloum, Emmanuel Ceysson, Victor Julien-Laferrière ou Pierre Génisson, et développe un travail de transmission et d’accompagnement artistique fondé sur l’exigence et la singularité, tout en redéfi nissant la notion de concert, pour plus d’échanges et de partage avec le public. .

English :

As part of the exhibition « Mais quel pays! Gustave Fayet draws the Provence of Mirèio », the Museon Arlaten and Musée d’art Gustave Fayet offer an exploration, through text and music, of Provence as Gustave Fayet imagined it.

German :

Im Rahmen der Ausstellung « Mais quel pays! Gustave Fayet zeichnet die Provence von Mirèio » laden das Museon Arlaten und das Kunstmuseum Gustave Fayet zu einer textlichen und musikalischen Erkundung der Provence ein, wie Gustave Fayet sie sich vorstellte.

Italiano :

Nell’ambito della mostra « Mais quel pays! Gustave Fayet disegna la Provenza di Mirèio », il Museon Arlaten e il Musée d’art Gustave Fayet propongono un’esplorazione, attraverso testi e musica, della Provenza come la immaginava Gustave Fayet.

Espanol :

¡En el marco de la exposición « Mais quel pays! Gustave Fayet esboza la Provenza de Mirèio », el Museon Arlaten y el Musée d’art Gustave Fayet ofrecen una exploración, a través del texto y la música, de la Provenza tal y como Gustave Fayet la imaginó.

