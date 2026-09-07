Lecture musicale Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

Lecture musicale

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 18:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Dans le cadre du festival « Escales en bibliothèque » organisé par la Médiathèque Départementale, nous accueillons une lecture musicale « Free Queens » Avec Frédérique GOICHON, musicienne harpiste et Marin LEDUN, auteur Free Queens.

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Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com

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English :

As part of the %AB Escales en biblioth%E8que %BB festival organized by the M%E9diath%E8que D%E9partementale, we are hosting a musical reading titled %AB Free Queens %BB featuring Frédérique GOICHON, harpist, and Marin LEDUN, author of Free Queens.

L’événement Lecture musicale La Tremblade a été mis à jour le 2026-09-07 par Mairie de La Tremblade