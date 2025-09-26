Lecture musicale LARREULE Larreule

Le café associatif « Le Cercle » vous convie à une soirée culturelle !

La soirée débutera dès 20h30 avec au programme la découverte et dédicasse du dernier livre de Nick Inman « Holy smock, briser le mythe de l’invasion huegenote en Bigorre ». Une enquête historico-policière sur l’histoire de Larreule !

Lecture de Arielle Guilbaud et Joël Berdy avec Gwen Western à la harpe.

À propos de Nick Inman

Né à Harrogate (Yorkshire, Royaume-Uni) en 1956, il publie son premier livre en 1984.

Après une vie riche de voyages, d’organisateur de festival, de rédacteur (en Espagne & Royaume Unis), il s’installe à Larreule en 2002. Travaille actuellement comme écrivain, traducteur et professeur de communication d’entreprise efficace auprès d’étudiants de premier cycle à l’université de Tarbes et à l’école d’ingénieurs CESI de Pau. Il est aussi chroniqueur pour The Connexion, le journal anglophone de France.

Il a écrit, édité, traduit ou contribué à plus de 80 ouvrages, dont beaucoup sont des guides de voyage. .

LARREULE Café associatif « Le Cercle » Larreule 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 33 77 cafelarreule65@gmail.com

English :

The café associatif « Le Cercle » invites you to a cultural evening!

The evening kicks off at 8:30pm, with a talk and book signing of Nick Inman’s latest book « Holy smock, breaking the myth of the Huegenote invasion of Bigorre ». A historical-police investigation into the history of Larreule!

Reading by Arielle Guilbaud and Joël Berdy with Gwen Western on harp.

German :

Das Vereinscafé « Le Cercle » lädt Sie zu einem kulturellen Abend ein!

Der Abend beginnt um 20:30 Uhr mit folgendem Programm: Entdeckung und Signierung des neuesten Buches von Nick Inman « Holy smock, breaking the mythe of the huegenote invasion in Bigorre ». Eine historisch-polizeiliche Untersuchung über die Geschichte von Larreule!

Lesung von Arielle Guilbaud und Joël Berdy mit Gwen Western an der Harfe.

Italiano :

L’associazione di caffè « Le Cercle » vi invita a una serata culturale!

La serata avrà inizio alle 20.30 con la presentazione e la firma dell’ultimo libro di Nick Inman, « Holy smock, briser le mythe de l’invasion huegenote en Bigorre ». Un’indagine storico-politica sulla storia di Larreule!

Lettura di Arielle Guilbaud e Joël Berdy con Gwen Western all’arpa.

Espanol :

La asociación de cafés « Le Cercle » le invita a una velada cultural

La velada comenzará a las 20.30 h con una charla y la firma del último libro de Nick Inman, « Holy smock, briser le mythe de l’invasion huegenote en Bigorre ». ¡Una investigación histórico-política sobre la historia de Larreule!

Lectura a cargo de Arielle Guilbaud y Joël Berdy con Gwen Western al arpa.

