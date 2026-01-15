LECTURE MUSICALE MÉDIATHÈQUE Lavernose-Lacasse
LECTURE MUSICALE MÉDIATHÈQUE Lavernose-Lacasse lundi 23 mars 2026.
LECTURE MUSICALE
MÉDIATHÈQUE 1 Place de la Mairie Lavernose-Lacasse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23 19:00:00
fin : 2026-03-23 20:00:00
Date(s) :
2026-03-23
Lecture Musicale du livre L’école est finie avec l’autrice Maëlys Adhémar- En partenariat avec le Prix du Jeune écrivain de Muret.
Dans cette lecture de son troisième roman, Maylis Adhémar donne à entendre la voix d’un groupe d’enfants de la côte vermeille qui peine à trouver sa place dans la France des années 90 et son système scolaire. Accompagnée de la musicienne et multiinstrumentiste Natalia Urzua (La Bruja), cette lecture est un hymne à la rébellion enfantine. .
MÉDIATHÈQUE 1 Place de la Mairie Lavernose-Lacasse 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 59 39 mediatheque@lavernose-lacasse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical reading of the book L’école est finie with author Maëlys Adhémar In partnership with the Prix du Jeune écrivain de Muret.
L’événement LECTURE MUSICALE Lavernose-Lacasse a été mis à jour le 2026-01-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE